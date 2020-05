Pas de trace de covid-19 dans l’eau de mer, selon toutes les analyses

Le coronavirus a été détecté dans les eaux usées. Il ne l’est pas dans l’eau de mer. L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) a cherché la présence du SARS Covid-2 (ou Covid-19) dans des échantillons d’eau de mer et de coquillages en France.

Toutes les analyses menées par le laboratoire nantais « Santé, environnement et microbiologie » (LSEM) sont négatives. « Aucune trace du coronavirus SARS-CoV-2 n’a été détectée dans les échantillons d’eau de mer et de mollusques analysés », indique l’IFREMER.

Au total, 21 échantillons de moules et d’huîtres creuses ont été prélevés, entre les 22 et 27 avril, sur trois façades maritimes : la côte normande, les côtes bretonnes, la façade atlantique et la façade méditerranéenne. Pas sur la Côte d’Opale donc. Mais « de manière équilibrée », précise l’IFREMER, en rappelant qu’« aucune différence n’a été constatée entre les différentes côtes » où les prélèvements ont été réalisés.