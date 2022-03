Le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (Utica), Samir Majoul a reçu, vendredi, au siège de l’Utica, une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par la directrice adjointe du département Moyen-Orient et Asie Centrale, Taline Koranchelian et le chef de mission du FMI pour la Tunisie, Chris Geiregat.

- Publicité-

La rencontre a porté sur la situation socio-économique et financière en Tunisie et les moyens à même de surmonter la crise actuelle, indique L’UTICA, vendredi, dans un communiqué. L’accent a été mis sur l’importance de privilégier le consensus concernant le programme de réformes.Les représentants de l’organisation patronale ont, à cette occasion, exposé leur vision relative à la relance de l’économie nationale et au développement de l’investissement.Le porte-parole du FMI, Gerry Rice, avait déclaré, le 17 mars dernier, qu’une équipe réduite des services du Fonds Monétaire International se rendra, fin mars courant, en Tunisie, afin de poursuivre les discussions avec les autorités, concernant un nouvel accord de financement en faveur du pays.Il avait affirmé que les discussions vont se baser sur les « bons progrès » déjà réalisés dans les négociations avec les autorités tunisiennes sur les politiques de réforme, soulignant que le FMI est et restera un partenaire « solide » de la Tunisie.