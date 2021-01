Pêche: La balance commerciale enregistre un excédent de 202,6 MDT

La balance commerciale de la pêche et de l’aquaculture, a enregistré un excédent de 202,6 millions de dinars (MD), à fin novembre 2020, en baisse par rapport à celui des 11 mois de 2019, (209,6 MD).

Selon les statistiques du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche, les exportations de produits de la pêche, ont diminué de 25,7 mille tonnes, à 20,8 mille tonnes, entre 2019 et 2020 (11 mois). En valeur, les exportations ont régressé à 439,6 MD (contre 516 MD en novembre 2019), et ce en raison de la baisse des prix à l’exportation, résultant de la diminution de la demande, pendant la première vague de la pandémie de la coronavirus.Le département de l’Agriculture a fait état de la baisse des quantités exportées de poulpes, de calamars, de crabes, de conserves de thon et de sardine…En revanche, les exportations de thon rouge frais ont enregistré une augmentation de 43,3%, en volume, et de 8,47% en valeur.Pour ce qui est des importations, elles ont diminué en quantité, de 20%, à 53,1 mille tonnes et en valeur, de 28%, à 237 MD, et ce, au vu de la baisse des importations de thon congelé destiné à la transformation et des mollusques.A noter que la production de la pêche et de l’aquaculture s’est située, durant les 11 premiers mois de l’année 2020, au niveau de 111 mille tonnes, contre 139 mille tonnes, au cours de la même période de 2019.

