Perrone: 90% des investissements en Tunisie sont européens

Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, a déclaré dans Midi Eco de ce jeudi 17 avril, que l’UE et la Tunisie fêteront, bientôt, le 30e anniversaire de leur accord d’association.

Il a estimé que cet accord est très bénéfique pour la Tunisie. « Avec trois mille entreprises générant plus de 400 mille emplois, l’UE représente 70% des échanges commerciaux et 90% des investissements étrangers en Tunisie », a-t-il précisé.

« Outre l’économie, l’UE a lancé de nombreux programmes à caractère social en Tunisie, qui concernent notamment la formation professionnelle et la création d’emplois », a-t-il dit.

Giuseppe Perrone a souligné que des programmes de coopération dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, comme « Horizon Europe », « Erasmus+ Tunisia », permettent aux Tunisiens de bénéficier d’offres d’emploi plus intéressantes et de contribuer au développement économique.

Il a, par ailleurs, indiqué que l’Union européenne attend des propositions tunisiennes pour reprendre les discussions sur un éventuel accord de libre échange, à la manière d’ALECA.