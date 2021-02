Perseverance s’est posé sur Mars. Il a envoyé sa première photo

Une arrivée sans encombre. Perseverance, le robot de la Nasa qui va explorer la planète Mars, s’est posé à 21h55 jeudi soir sur la planète rouge après une descente risquée de sept minutes et un voyage de six mois.

Rapidement, le robot a publié un tweet : « Safe on Mars » (en sécurité sur Mars) et envoyé une photo en noir et blanc. On y voit, à travers un hublot, le sol de Mars et l’ombre du robot. Le cliché montre le cratère Jezero, le site d’un ancien lac riche en carbonates, des minéraux qui pourraient être susceptibles de renfermer des traces de vie. Ce sont les prélèvements qu’il va maintenant réaliser qui permettront de le savoir.

La mise en route de Perseverance va être progressive. L’instrument ne sera allumé qu’à l’issue d’un jour martien – il dure 24h40 – après l’atterrissage. Le mat du rover sera ensuite déployé. Le robot pourra ensuite commencer ses prélèvements. Un autre engin, Sample fetch rover, viendra les récupérer en 2028. Le retour sur Terre est programmé pour 2031.