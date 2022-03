Pétrole : La londonienne Pennpetro conclut un contrat d’amodiation avec l’ETAP

La compagnie pétrolière et gazière londonienne Pennpetro a conclu, par l’intermédiaire de sa filiale Nobel Petroleum USA Inc (NPUSA), un accord pour une participation pétrolière avec la société pétrolière tunisienne Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP).

Les termes de l’accord signés permettent à Nobel Petroleum d’acquérir une participation de 80 % et d’assumer le rôle d’opérateur, sous réserve de l’approbation de l’ETAP. NPUSA sera nommé opérateur pour le permis et un accord d’exploitation officiel sera signé.

Tom Evans, PDG de Pennpetro Energy PLC, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui marque une étape stratégique importante dans le cadre des initiatives d’expansion pétrolière de Pennpetro. Nous sommes ravis de nous associer à Upland dans son entreprise tunisienne.

« Upland a réalisé un excellent travail technique et commercial jusqu’à présent et a établi une excellente relation avec les autorités tunisiennes.

« Notre timing ne pourrait pas être meilleur étant donné le besoin crucial en pleine expansion d’un approvisionnement supplémentaire en gaz et en hydrogène bleu pour l’Europe, d’autant plus que la zone de permis de Saouaf est située sous le gazoduc TransMed existant qui achemine le gaz d’Algérie vers l’Italie avec une capacité de réserve. »

« Andy Clifford, président de notre filiale à part entière, Nobel Petroleum USA Inc, est exceptionnellement bien qualifié pour superviser le futur programme de travail, ayant plus de 43 ans d’expérience dans l’industrie mondiale, notamment en dirigeant les efforts de négociation en Afrique du Nord et les découvertes de pétrole en Algérie pour de grandes compagnies pétrolières ».