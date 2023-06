Pétrole : Serinus achève le reconditionnement du gisement Sabria

La compagnie pétrolière Serinus Energy a annoncé lundi avoir terminé les opérations de reconditionnement du puits Sabria N-2 en Tunisie.

Serinus est une société d’exploration et de production de pétrole et de gaz en amont qui possède et exploite des projets en Tunisie et en Roumanie. Sabria est un grand champ pétrolier conventionnel dont les ingénieurs de réservoir indépendants de Serinus ont estimé qu’il contenait environ 445 millions de barils d’hydrocarbures équivalents pétrole en place à l’origine, dont seulement 1,6 % ont été produits à ce jour.

Serinus a déclaré que le workover (reconditionnement) a été achevé dans les délais et dans les limites du budget, malgré 3,5 jours de temps improductif en raison de vents violents. Elle a ajouté que l’équipe de la Compagnie Tunisienne de Forage s’est bien comportée et que la plate-forme CTF-004 n’a connu aucun temps d’arrêt matériel.

Serinus a déclaré avoir mobilisé des équipements de test de surface sur le site du puits afin d’évaluer la production du puits, après avoir éliminé avec succès les restrictions du puits et l’avoir recomplété.

Les résultats des tests seront annoncés dès que le programme de tests sera achevé.

Les actions de Serinus étaient en baisse de 4,7 % à 4,05 pence chacune à Londres lundi en fin de matinée.