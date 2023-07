Aucun forage d’exploration d’hydrocarbures n’a été engagé en Tunisie en 2022

Pour la première fois depuis 1960, aucun forage d’exploration d’hydrocarbures, n’a été enregistré en Tunisie en 2022, année pendant laquelle la production d’hydrocarbure à baissé de 11%, selon le rapport annuel, » Les annales de l’énergie 2022, publié par l’Association Tunisienne du Pétrole et du Gaz (ATPG).

Toutefois, l’année 2022 a été marquée par l’attribution de deux permis d’exploration et une concession de forage des hydrocarbures, au moment où la production d’hydrocarbures ne cesse de régresser.En fait, la production d’hydrocarbures a été de 3,62 millions de tonne d’équivalent pétrole (tep), en 2022, en régression de 11% par rapport à 2021, de 29% par rapport à 2015 et de 50% par rapport à 2010. Le rapport a fait ressortir, aussi, que la consommation nationale de produits pétroliers s’est élevée à 4,54 millions de tonnes (Mto), alors que la production de la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR) a baissé de 12,4%, à 1,43 Mto, par rapport à 2021.Afin de répondre à la demande du marché intérieur, la STIR a importé 3,38 Mto de produits pétroliers.Des difficultés d’approvisionnement du marché intérieur ont conduit au rationnement des carburants au cours des mois d’août et d’octobre 2022 et à un recours aux stocks de sécurité.Par ailleurs, cinq ajustements des prix ont été réalisés en février, mars, avril, septembre et novembre 2022, engendrant une hausse cumulée annuelle de 23,7% du prix de gasoil ordinaire et de 20,4% de l’essence sans plomb.Il est à rappeler que le déficit de la balance commerciale énergétique s’est creusé de 72%, en 2022, par rapport à l’année 2021, pour atteindre 9667 millions de dinars, selon le bulletin mensuel de l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.Les exportations ont enregistré une hausse en valeur de 59% et les importations se sont accrues de 67%, notamment les importations de gaz naturel.La production nationale de pétrole a diminué de 13%, au cours de l’année 2022, pour ne pas dépasser 1,7 million de tep.