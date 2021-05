Pétrole : Serinus « en bonne position » pour booster sa production

La compagnie pétrolière Serinus Energy plc et ses filiales ont continué à fonctionner de manière sûre et efficace pendant la pandémie de COVID-19, avec la mise en œuvre réussie de protocoles opérationnels et de surveillance pour assurer la santé et la sécurité de nos employés, assure un communiqué du Groupe , annonçant que celui-ci reçu l’approbation de son partenaire dans le champ de Sabria en Tunisie pour mettre en œuvre le premier programme de levage artificiel qui devrait être lancé plus tard dans l’année.

La société détient actuellement cinq zones de concession en Tunisie, dont trois ont découvert des réserves de pétrole et de gaz et sont actuellement en production : Sabria, Chouech Es Saida et Ech Chouech. L’actif le plus important est le champ de Sabria, qui est un grand champ pétrolifère qui a été historiquement sous-développé. Serinus considère qu’il s’agit d’un excellent actif pour des travaux correctifs visant à augmenter la production et, à terme, avec des études de réservoir appropriées, pour mener des opérations de développement ultérieures.

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, la société a continué à mener à bien divers projets de reconditionnement pour augmenter la production existante. La Société a reçu l’approbation officielle du partenaire de participation active dans Sabria pour installer le premier ascenseur artificiel dans le champ, ce qui est prévu plus tard dans l’année, a-t-elle précisé.