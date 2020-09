Pétrole : Upland consulte ses actionnaires sur son permis Saouaf

Upland Resources , la compagnie pétrolière et gazière qui étoffe activement un portefeuille d’actifs attrayants en amont dans les bassins éprouvés et matures d’Asie du Sud-Est et d’Afrique du Nord, a annoncé , en relation avec la découverte récente d’une nouvelle zone prometteuse et à fort potentiel dans le périmètre de la licence tunisienne de Saouaf, qu’elle organisera une conférence téléphonique avec ses actionnaires et une séance de questions-réponses par vidéoconférence Zoom à partir du Royaume-Uni, le vendredi 18 septembre 2020.

La conférence sera animée par le président et directeur général par intérim Bolhassan Di, avec le consultant technique principal d’Upland, Roberto Bencini, qui passera en revue les aspects techniques de la présentation d’entreprise actualisée et répondra aux questions concernant les plans des prochaines activités d’exploration d’Upland sur son permis de prospection de Saouaf.