Pétrole : Upland lève 470 000 £ pour ses projets en Tunisie et en Asie

Upland Resources Limited , la société pétrolière et gazière qui construit activement un portefeuille d’actifs attrayants en amont dans les sites de l’Asie du Sud-est et de l’Afrique du Nord, a annoncé qu’elle a levé 470 000 livres sterling (avant frais) par le biais d’un placement et d’une souscription de nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale dans la société (Actions « placement et la souscription »). Les fonds seront utilisés pour faire avancer les travaux techniques et commerciaux liés aux projets de la société en Tunisie et en Asie du Sud-est et pour les besoins généraux du fonds de roulement.

La société émettra 67.142.861 nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale à 0,7 pence par action dans le cadre du placement et de la souscription (les « actions de placement et de souscription »).