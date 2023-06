Pétrole : Zenith lance sa procédure arbitrale d’indemnisation contre la Tunisie

La société énergétique Zenith Energy, dont le siège est à Calgary, a entamé une procédure d’arbitrage contre la Tunisie concernant des concessions pétrolières dans le pays.

Déposé le 5 juin au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) à Washington, DC, le litige est porté au nom d’un certain nombre de filiales britanniques détenues à 100 % par Zenith, notamment Zenith Energy Africa, Zenith Overseas Assets et Compagnie du Désert, en vertu du traité bilatéral d’investissement (TBI) conclu en 1989 entre le Royaume-Uni et la Tunisie.

L’acteur canadien du secteur de l’énergie réclame 48 millions d’USD, invoquant le traité d’investissement entre le Royaume-Uni et la Tunisie, alléguant une obstruction de la part du gouvernement du pays nord-africain.