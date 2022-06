Peugeot 4ème et Opel ne décollait toujours pas en mai dernier

Malgré ses deux marques de voitures (Peugeot et Opel), le concessionnaire automobile Stafim n’est classé qu’à la 5ème place des meilleures ventes pour le mois de mai 2022, avec 1910 unités immatriculées.

Individuellement, Peugeot n’a pu écouler que 1719 véhicules en cinq mois, et ne représentait qu’une PdM (Part de marché) de 5,65 %, ce qui la met à la 4ème place des ventes, loin derrière Hyundai et ses 15,29 de PdM en hausse de 25,41 % première aussi sur le segment des voitures « populaires », et Kia sur la 2ème marché du podium des meilleures ventes. Et bien que reprise par la Stafim, la marque Opel ne se relevait toujours pas et trainait toujours à la 20ème place, avec juste 191 véhicules écoulés en cinq mois et une PdM de 0,86 %