PhosCo Ltd essuie un revers judiciaire en Tunisie

La compagnie minière australienne PhosCo Ltd s’est vue refuser la possibilité de vendre une participation de 49 % dans Chaketma Phosphate SA (CPSA), à laquelle TMS doit 6,3 millions de dollars australiens en dommages, frais et intérêts, à la suite d’un appel infructueux devant la plus haute cour de justice de Tunisie, rapporte le site dédié à l’investissement international TipRanks.

La décision confirme l’arrêt antérieur de la Cour d’appel contre l’action de saisie de PhosCo, mais n’exonère pas TMS de la responsabilité financière, qui continue de croître quotidiennement. Malgré ce revers juridique, PhosCo reste concentrée sur ses projets en propriété exclusive et sur ses demandes de permis, ajoute la même source.