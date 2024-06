Plaidoyer pour le retour du Peace Corps en Tunisie

Au lendemain du Printemps arabe de 2011, la Tunisie semblait être une réussite démocratique dans la région MENA. À l’époque, le président Barack Obama avait déclaré dans son discours sur l’état de l’Union en 2011 : « Ce soir, soyons clairs : les États-Unis d’Amérique sont aux côtés du peuple tunisien et soutiennent les aspirations démocratiques de tous les peuples. »

Sous l’administration Biden, cependant, l’aide américaine à la Tunisie a diminué régulièrement depuis 2020. Les propositions budgétaires ont appelé à une réduction d’environ 50 % de l’aide à la Tunisie depuis que Biden a pris ses fonctions, surtout si l’on considère les difficultés économiques de la Tunisie, notamment le taux de chômage élevé et l’inflation, déclare un lauréat l’Ecole des affaires internationales de l’université George Washington. Il propose que les Etats-Unis prennent une « initiative relativement peu coûteuse et peu risquée, à savoir le retour des volontaires du Peace Corps en Tunisie », alors qu’il s’apprête lui-même à rejoindre ce corps en tant que volontaire au Costa-Rica .

Il faut savoir, comme l’a rappelé l’auteur de cette proposition, Brendan Fusco sur le site Inkstick , que c’est le président John F. Kennedy qui a créé le Corps de la Paix il y a plus de 60 ans, et il s’agit d’un instrument important du « soft power » américain. Depuis sa création, le programme a envoyé près d’un quart de million d’Américains dans 142 pays. Les volontaires servent à l’étranger, généralement pour des périodes de 27 mois, et apportent un soutien essentiel au développement des communautés dans des secteurs tels que l’éducation, l’agriculture, la santé, le développement de la jeunesse, etc.

Des avantages « indéniables »

Aujourd’hui, le Peace Corps est présent dans plus de 60 pays et l’organisation ajoute constamment de nouveaux postes. Par exemple, il y a quelques mois, il a été annoncé que le Peace Corps enverrait à nouveau des volontaires aux Palaos à partir de 2025. Actuellement, le Peace Corps n’est pas présent en Tunisie, bien que plus de 2 000 volontaires américains y aient servi de 1962 à 1996, avant que le programme en Tunisie ne soit suspendu. En revanche, l’un des voisins occidentaux de la Tunisie, le Maroc, possède l’un des plus importants déploiements du Peace Corps au monde, avec 104 volontaires actifs dans le secteur du développement de la jeunesse.

Toute présence du Peace Corps à l’étranger est à double sens. Les États-Unis doivent être disposés à envoyer des volontaires dans un pays donné, comme la Tunisie, mais le gouvernement de ce pays doit également être disposé à les accueillir. Le rétablissement du programme du Corps de la Paix en Tunisie peut être bénéfique pour les deux parties. La Tunisie souffre toujours des mêmes conditions socio-économiques, notamment d’un taux de chômage élevé, qui ont précédé sa révolution en 2011.

Les volontaires du Peace Corps peuvent apporter une main-d’œuvre supplémentaire et contribuer au développement de secteurs clés. La poursuite du développement économique, l’enseignement de l’anglais et la formation professionnelle peuvent contribuer à atténuer certains des griefs internes de la Tunisie, souligne-t-il.

D’autre part, l’envoi de volontaires à l’étranger offre également de nouvelles opportunités aux étudiants et professionnels américains intéressés par la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Actuellement, le Maroc est le seul pays arabe à accueillir des volontaires du Corps de la Paix, malgré la désignation de l’arabe comme langue « critique » par le gouvernement américain. L’extension à la Tunisie crée une autre destination attrayante pour les jeunes professionnels qui souhaitent servir avec des intérêts régionaux et linguistiques correspondants.

En outre, selon les normes régionales, la Tunisie est un pays relativement sûr pour l’envoi de volontaires potentiels. Le département d’État n’a donné à la Tunisie qu’un avis de voyage de niveau 2 et Freedom House classe le pays dans la catégorie « Partiellement libre », alors que de nombreux autres pays de la région sont « Non libres ».

Une dernière raison de penser que la Tunisie accueillerait le Peace Corps est que le programme est très populaire à l’étranger. Lors d’une récente émission de podcast, Carol Spahn, directrice du Peace Corps, a mentionné qu’après avoir retiré des volontaires à l’étranger pendant la pandémie de Covid-19, le Peace Corps a donné à chacun de ces pays la possibilité de mettre fin au service à l’avenir. Cependant, dans chaque cas, ils ont demandé à ce que les volontaires reviennent, et beaucoup d’entre eux ont même demandé un plus grand nombre. Elle a également déclaré que la demande est si forte qu’il y a un arriéré de 14 autres pays qui ont demandé des volontaires.

La Tunisie, une priorité

Bien que les États-Unis puissent envisager d’étendre la présence du Corps de la Paix à d’autres pays, la Tunisie devrait être une priorité. Outre son importance stratégique, offrir une aide au développement de la Tunisie est tout simplement la bonne chose à faire.

L’administration Biden devrait donner suite aux promesses faites par le président Obama en 2011 et soutenir fermement les Tunisiens. Le redéploiement des volontaires du Corps de la Paix en Tunisie serait un pas modeste mais puissant dans la démonstration d’un soutien américain solide pour l’avenir de la Tunisie.