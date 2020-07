Plan de relance de l’UE: l’ombre d’un échec plane

Les Européens redoutaient dimanche de voir les négociations sur un plan de relance post-coronavirus massif s’achever sur un échec, au troisième jour d’un sommet européen laborieux à Bruxelles.

La reprise du sommet, d’abord prévue à midi dimanche, a été reportée à un horaire inconnu pour laisser place à de multiples rencontres entre groupes de dirigeants, sous différents formats. « Pas avant 17H30 (15H30 GMT) », selon un porte-parole du Conseil européen.

« A ce stade, il ne s’agit plus d’évaluer l’une ou l’autre « négobox » (proposition chiffrée qui sert de base de négociation, ndlr) mais de clarifier s’il est réellement possible de parvenir à un accord », s’est lamentée une source diplomatique espagnole.

« Tout le monde sait quels sont les obstacles et maintenant ils (les dirigeants, ndlr) essaient de savoir si un tel accord est possible », a-t-elle résumé.

Pour une autre source diplomatique européenne, les chances de trouver un accord n’étaient « pas fameuses ».

« J’ai rarement vu en 7 ans (depuis qu’il est Premier ministre, ndlr) des positions aussi diamétralement opposées, sur beaucoup de points », a observé le Luxembourgeois Xavier Bettel.

Selon lui, trois points principaux sont « à clarifier »: le volume du fonds de relance, la façon d’administrer les fonds, et la corrélation avec le respect de l’Etat de droit.