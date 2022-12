Pluies éparses et orageuses attendues ce soir

Ciel partiellement, couvert jeudi dans la plupart des régions à très nuageux dans le nord. Des pluies éparses et orageuses sont prévues ce soir, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Températures en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 25°c et 29°c. Elles atteindront 23°c sur les hauteurs.

L’activité des vents près des côtes et dans le sud requiert une certaine vigilance. Elle sera accompagnée de phénomènes de sable.

Mer agitée à très agitée.

