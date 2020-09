Les perturbations météorologiques se poursuivent, ce samedi, avec quelques pluies éparses, sur le Nord et les côtes Est, prenant parfois un caractère orageux.

Le vent sera modéré, atteignant une vitesse de 40 km / h près des côtes, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). La mer sera ondulée à l’Est du pays et agitée au nord.

Les températures resteront inchangées et les maximales se situeront, entre 24 et 28 degrés dans le Nord, le Centre et le Sud-est, entre 28 et 34 dans le reste des régions, et atteindront 36 degrés dans l’extrême sud.