Pluies intenses sur le Sud et températures en baisse au Nord

Le temps ce samedi sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Des nuages denses devront apparaître progressivement, l’après-midi, sur le Sud avec des cellules orageuses accompagnées de pluies qui seront parfois intenses.

Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud, parfois fort près des côtes nord et sud avec des phénomènes locaux de sables et modéré sur le reste des zones.

La mer sera très agitée dans les golfes de Tunis et de Gabes et agitée dans le reste des côtes. Les températures seront en légère baisse pour se situer entre 15 et 19 degrés dans le Nord et les hauteurs, entre 20 et 24 degrés dans le reste des zones et atteindront 26 degrés dans le Sud-ouest.