Plus de 1 500 soldats du Corps des blindés appellent à l’arrêt des combats à Gaza

Le mouvement de contestation amorcé par les pilotes de l’armée de l’air israélienne prend de l’ampleur. Ce lundi, 1 525 militaires du Corps blindé, allant des simples fusiliers aux généraux, ont signé une pétition exhortant le gouvernement à privilégier la libération des otages, quitte à suspendre les opérations militaires. Parmi les signataires figure l’ancien Premier ministre et ex-chef d’état-major Ehud Barak, ainsi que plusieurs hauts gradés, note I24News.

« Nous sommes des soldats qui avons servi notre pays toute notre vie. Nous avons conduit des chars, commandé des troupes et payé un lourd tribut, » déclare le colonel de réserve Rami Matan, coordinateur de cette initiative et ancien commandant adjoint de la brigade Yiftach. « C’est précisément cette expérience qui nous pousse aujourd’hui à demander un cessez-le-feu. L’État d’Israël doit ramener nos jeunes. Chaque jour qui passe ajoute à la souffrance des familles et représente une perte morale pour nous tous. »

L’officier ajoute: « Le chef d’état-major lui-même a reconnu publiquement que ‘toutes les aspirations dans la bande de Gaza ne peuvent être réalisées’. Pourquoi continuons-nous donc à sacrifier des vies humaines pour des objectifs inatteignables? Le moment est venu de dire la vérité: prolonger les combats ne nous rapproche pas de la victoire, mais retarde le retour des otages. »

Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte de tension croissante. La décision du chef d’état-major Eyal Zamir et du commandant de l’armée de l’air Tomer Bar de renvoyer des dizaines de pilotes et membres d’équipage ayant exprimé leur opposition à la poursuite du conflit semble avoir produit l’effet inverse de celui escompté. Ce matin, 1 500 parachutistes de réserve ont également rejoint le mouvement.

- Publicité-