Plus de 1,5 Milliard DT en 6 mois. Qui dit mieux ?

A la fin du 1er semestre 2021, le secteur des télécommunications en Tunisie (Téléphonies fixe & mobile, et Data fixe & mobile), représentait un chiffre d’affaires de 1,715 Milliard DT. Un chiffre en constante évolution depuis 2019, avec une légère moue au 1er semestre 2020, et qui a repris depuis. Un marché aussi qui mue rapidement, où la téléphonie fixe fait désormais figure de parent pauvre, et où les recettes de Tunisie Télécom qui en a presque l’exclusivité diminuent à vue, passant de 85 MDT en 2019, à 75 MDT en 2021. Diminution aussi de la part de la téléphonie mobile de 9,5 % en 2019 pour une reprise de 4 % en 2020, au profit de la Data fixe et mobile, avec des hausses respectives de 18,4 % et de 8,5 % en 2020. Mutation surtout, donc, vers la commercialisation du Data. La mutation est plus importante cependant vers le Data fixe (402 MDT en 21, contre 286 MDT en 2019), que vers le Data mobile, où le chiffre d’affaires hausse peu, avec une évolution de 77 MDT seulement en 2 ans.

Chez les MVNO (Mobile Virtual Network Operator), seul Lycamobile transparaît à travers les chiffres de l’INT. Sur les deux dernières années, il a connu un pic à 10,1 MDT au 2ème semestre de 2019, pour décliner ensuite à seulement 1,1 MDT à la même période de 2021.

Côté FSI (Fournisseur de Services Internet), c’est Topnet qui tient le haut du pavét. Avec un chiffre d’affaires qui passait de 51,8 MDT à la fin du 1er semestre 2019, à 81,8 MDT un an plus tard, l’opérateur filiale de Tunisie Télécom coiffe tous ses concurrents au poteau, avec le seul Globalnet de Naceur Charoun qui li colle derrière, mais avec seulement 24,2 MDT et en progression de 24,1 % en glissement annuel de 2020 à 2021. Orange et Ooredoo caracolent en seconde et 3ème place, et Hexabyte en 4ème place et semble reprendre du poil de la bête (+12,4 % au S1 2020, après un -9,1 % un année plus tôt) après son rachat par Naceur Chakroun. Les 7 FSI en place, totalisent un chiffre d’affaires de 154,4 MDT après les 86,8 MDT de la même période de 2019.