Plus de 150 entreprises tunisiennes cherchent à nouer des partenariats en Libye

Le Conseil d’affaires tuniso-africain annoncé le nombre d’entreprises qui participeront à l’exposition libyco-tunisienne du 23 au 25 mai.

Il a indiqué dans un communiqué que plus de 150 entreprises tunisiennes se sont rendues en Libye dans le but de promouvoir le commerce et de développer la coopération.

Le partenariat commercial entre les deux pays est actif depuis le début de l’année, et a été couronné par la visite en février d’une délégation économique de la Chambre de commerce de la ville de Sfax.

La valeur des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye en 2020 s’est élevée à plus de trois milliards de dinars libyens, selon les déclarations de l’ancien ministre des Affaires étrangères Mohamed Salah lors de sa visite en Tunisie pour discuter de la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, rappelle le site Libyan Express.