1700 infractions dans les produits subventionnés en 15 jours de janvier 2023

Plus de 1700 infractions économiques liées à la distribution des produits subventionnés ont été relevées, au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2023, par les services du contrôle économique relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Le ministère a précisé mardi, que les services du contrôle économique poursuivent l’exécution du programme commun de contrôle et de lutte contre le monopole et la spéculation, et ce, en collaboration avec les services sécuritaires dans les différentes régions du pays.

Selon les données publiées, par le département du commerce, le premier bilan des opérations de contrôle menées, durant la période du 1er au 14 janvier 2023, a enregistré 3 373 infractions économiques, dont 896 infractions économiques dans le cadre des opérations communes de contrôle régional.

Les équipes de contrôle économique ont enregistré 1154 infractions pour le secteur des produits agricoles et de la pêche dont 765 dépassements pour les fruits et légumes et 274 infractions dans le secteur des volailles et des œufs.

Par ailleurs, les équipes de contrôle ont également saisi 47 tonnes de dérivés de céréales subventionnés, plus de 6 mille tonnes d’huile végétale subventionnée, environ 14 litres de laits et 6 tonnes de produits fourragers.