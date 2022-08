Plus de 23 mille voitures vendues en 7 mois. Le «triumvirat asiatique» mène le bal

Le nombre des voitures qui ont été vendues sur le marché tunisien par l’intermédiaire des concessionnaires et agents agréés, au cours des sept premiers mois de cette année, s’est élevé à 23 539 voitures de marques différentes, contre 27 840 voitures durant la période correspondante de l’année dernière, soit une baisse de 15,45 %.

D’ailleurs, les ventes d’automobiles, tant au niveau national qu’international, ont diminué, en raison du manque de puces automobiles semi-conductrices, d’une part, et de l’instabilité mondiale résultant de la guerre russo-ukrainienne, d’autre part.

Les sept premiers mois de l’année ont été marqués par le retour du triumvirat asiatique (Hyundai, Kia, Toyota) à la tête du classement des ventes automobiles en Tunisie.

En termes de chiffres, la marque sud-coréenne « Hyundai » a été la plus vendue en Tunisie au cours des sept premiers mois de cette année, avec 4 263 voitures, par rapport aux ventes de la même période l’an dernier, qui s’élevaient à 3 935 unités, soit une augmentation de 8, 34 %t.

Quant à l’autre sud-coréenne « Kia», elle est arrivée à la deuxième place pour enregistrer la vente de 3 107 voitures au cours de la même période mentionnée plus tôt cette année, contre 3 696 unités au cours de la même période l’an dernier.

Pour rappel, la marque mondiale « Kia », malgré cette baisse, a pu occuper la première place des ventes en juillet en commercialisant 539 voitures.

Pour ce qui est de la marque japonaise « Toyota », elle a pu revenir dans le « trio de tête » en vendant 2.306 voitures durant les sept premiers mois de cette année, contre 2.396 voitures durant la même période l’an dernier.

Dans le même contexte, la marque japonaise « Toyota » a réussi à commercialiser 475 voitures au cours du mois de juillet, occupant ainsi la deuxième place du classement des ventes du même mois.

Pour le reste, le constructeur français Peugeot s’est classé quatrième, vendant 1 633 voitures au cours de la période mentionnée, contre 1 236 unités vendues au cours de la même période l’an dernier.

La cinquième place est revenue au groupe allemand « Volkswagen Group » pour avoir vendu 1621 voitures durant les sept mois de 2022, alors que ses ventes durant la même période en 2021 étaient de l’ordre de 2012 véhicules.

Un renchérissement de 15%

On s’attend à ce que les ventes de voitures neuves en Tunisie diminuent d’ici la fin du mois dernier, mais les prix restent élevés.

Mehdi Mahjoub, porte-parole officiel de la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles, a révélé dans une déclaration radiophonique que les prix des voitures en Tunisie avaient augmentée d’environ 15 % au cours des sept derniers mois, par rapport à la même période de l’année dernière.

Une analyse du journal « Le Figaro » a passé en revue un certain nombre de raisons et de facteurs qui ont incité les constructeurs à augmenter les prix des véhicules, en tête desquels la nécessité de couvrir les augmentations qui ont été celles du coût de fabrication des matériaux et des composants au cours des derniers mois .

D’un autre côté, on remarquera que le nombre moyen de jours pendant lesquels une voiture neuve est exposée avant d’être vendue est passé à 19, contre 29 jours ou plus il y a quelques mois.

Il est à noter que de nombreux constructeurs automobiles, notamment asiatiques, font face à une crise de longue durée depuis le début de l’année dernière, notamment avec la grave pénurie de disponibilité des puces électroniques liée à l’augmentation de la demande mondiale de téléphones mobiles, ordinateurs et nouveaux modèles de voitures.

En effet, ces puces semi-conductrices transmettent les opérations via des circuits électroniques à utiliser dans toutes les unités de contrôle de la voiture, à commencer par les freins, l’accélération, la direction, le contrôle de l’air, les pneus et les capteurs, sachant l’importance de ces puces a augmenté pour les voitures électriques dont les circuits et les systèmes de sécurité dépendent entièrement de ce composant.