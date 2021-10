Plus de 4 millions doses du vaccin anti-covid-19 seront reçues vers la fin de l’année 2021

Près de 4 millions 336 mille doses du vaccin anti-covid-19 seront reçues vers la fin de l’année 2021, a indiqué lundi à la TAP le directeur de la campagne nationale de vaccination anti-covid-19, Hechmi Louzir.

Les vaccins anti-Sars-Cov-2 sont disponibles et les citoyens doivent bénéficier de cette vaccination, a encore souligné Louzir. La Tunisie a reçu jusqu’à ce jour 13 millions 520 mille 972 doses du vaccin anti-covid-19, a encore précisé la même source. La pharmacie centrale dispose actuellement de 3 millions doses du vaccin anti-covid-19 ainsi que près de 200 mille doses dans les centres de vaccination dans les différentes régions du pays et 290 mille doses encore non exploitées jusqu’à acquisition d’autorisation, a affirmé Louzir. Le rythme de vaccination est encore lent, a regretté la même source, signalant que le ministère de la santé convoque 100 mille personnes par jour dont seulement 30 à 50 mille répondent à l’appel de vaccination.