Plus de 400 000 tués à Gaza, selon l’ex candidat à la présidentielle US Ralph Nader

L’ancien candidat à la présidence des États-Unis Ralph Nader a affirmé que plus de 400 000 habitants de Gaza ont été tués par l’armée israélienne depuis le début de la guerre en octobre 2023, dans un article publié lundi sur le magazine en ligne CounterPunch.

Dans son article, intitulé « The Vast Gaza Death Undercount », il affirme que la population civile de Gaza ne pourrait pas « résister à plus de 115 000 tonnes de bombes, plus l’artillerie, les grenades et les tireurs embusqués ciblant les civils, avec des incendies incontrôlables partout ». Il affirme également que « cinq mille bébés naissent chaque mois dans les décombres ».

Nader s’est présenté à quatre reprises aux élections présidentielles américaines, mais jamais en tant que démocrate ou républicain. En 1996 et 2000, il s’est présenté sous l’étiquette du parti vert et, cette dernière année, il a été le candidat du parti à la présidence. En 2004 et 2008, il s’est présenté en tant qu’indépendant.

Son argument en faveur d’un bilan de 400 000 morts inclut également les morts indirectes et mentionne des estimations plus élevées que celles du Hamas, établies par des agences des Nations unies et The Lancet, ce dernier ayant affirmé dans une publication de juillet dernier que le bilan était d’environ 186 000 morts.

