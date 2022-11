Plus de 49,5 mille DT en boissons alcoolisées importées en octobre

Au cours des 10 premiers mois de l’année 2022 en cours, et selon les derniers chiffres de l’INS, la Tunisie a importé pour plus de 49,5 DT en boissons alcoolisées, et en a exporté pour plus de 65,2 mille DT. Productrice de Tabac, la Tunisie en a aussi importé pour plus de 312,1 mille DT, contre 1,2 mille DT en exportation, et plus de 121,2 mille DT en jouets, jeux et artifices. Mais aussi importé pour plus de 100,8 mille DT en soie, et pour plus de 3,464 MDT en véhicules automobiles et autres cycles et tractés.

