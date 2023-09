Les réserves en devises montent à 117 jours d’importation. Explication

Dans une Tunisie exsangue en moyens financier, notamment pour l’achat des denrées essentielles, comme l’énergie et les produits alimentaires, l’évolution des réserves en devises, est suivie comme le lait sur le feu. Et on ne sait pas si au ministère des finances, qui fait la sourde oreille à toute demande d’information et reste muette sur sa gestion du budget 2023, a les mêmes inquiétudes que le citoyen lambda qui paie pourtant son salaire de ministre de ses impôts !

Une hausse qui ne date pas d’aujourd’hui

Le second semestre de l’année 2023 a vu une sorte d’emballement du niveau des réserves en devises. A fin décembre 2022, les réserves tunisiennes en devises, s’établissaient à 136 jours d’importation. Le 14 avril 2023, elles n’étaient que de 93 jours. Le 23 juin de la même année, les réserves remontaient à 100 jours d’importation. Réuni le 16 juin 2023, le CA de la BCT a souligné une amélioration des réserves en devise à 97 jours d’importation après avoir atteint 93 jours à la fin du mois d’avril 2023. Et d’expliquer cette amélioration par « la mobilisation de la première tranche du crédit obtenu par la Banque africaine de développement (BAD). Et puis bonne nouvelles pour les caisses de la BCT où sont logés les devises, en l’espace de moins d’une semaine, ces réserves grimpent de 113 à 115 jours d’importation, sans pour autant que le montant en dinars tunisiens ne dépasser les 26,5 Milliards. Un changement donc, en jours d’importation et à moindre mesure en montants.Et cela va crescendo, culminant au 5 septembre courant, à 117 jours d’importation !

Les petits Oueds font les grandes rivières

Des sources, expertes sur le sujet et qui suivent l’évolution de la situation monétaire en Tunisie, expliquent ce phénomène qui voit les réserves tunisiennes se revigorer, d’abord par une belle performance du tourisme (4,7 Mds DT au 20 août 2023) et des envois des TRE (Tunisiens résidant à l’étranger à presque) qui augmentent continuellement (déjà 3 Mds DT à fin mai dernier), et même par les petites économies en commerce extérieur et les bureaux de change privés, contrairement à ce que soutiennent certains Cassandres.

Pour nos sources expertes, il y a aussi les fruits d’une rationalisation, pour ne pas dire baisse, des dépenses. La Steg et la Stir continuent d’acheter au même rythme, mais la baisse des prix a quelque peu soulagé la facture. Et le plus important, a été l’effet sur les réserves, des rapatriements de devises notamment du côté du secteur des services, et notamment dans le digital, pour cause d’application en Europe de la politique de De-Riskinget l’entrée en application de l’échange automatique international des informations financières, qui poussent de plus en plus les opérateurs tunisiens qui font des affaires à l’étranger à rapatrier leur argent en devises à un rythme plus élevé. Tout cela, sans compter la stabilité du dinar qui a annihilé les anticipations des opérateurs les encourageant à rapatrier l’argent en Tunisie, ce qui a aussi positivement impacté la dynamique de la balance.

Acheter des devises en local, pour stabiliser le DT

Et il y a enfin, et toujours selon les deux experts avec lesquels nous avons parlé, le phénomène constaté de l’intervention des autorités monétaires tunisiennes, pour l’achat de devises étrangères sur le marché tunisien, encouragées par le confortable volume de BMC (20,5 Mds DT en septembre) par rapport au volume global de refinancement (1,5 Md DT à la même période).

Les volumes d’achats seraient de l’ordre de plus ou moins 200 MDT, mais contribuent au confort des réserves en devises pour faire face aux besoins d’achats internationaux notamment, et évitent même que le Dinar ne s’apprécie trop par un mouvement de galop désordonné des banques tunisiennes vers l’appréciation chez des banques où les positions de change longues en devises, dépassent depuis la mi-mars 2023 les 100 MUSD en moyenne quotidienne. Des achats donc, qui stabilisent le cours et endiguent les pressions vers la hausse du cours du DT, pour le bien du commerce extérieur tunisien.