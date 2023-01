Plus de 50% des femmes en Tunisie sont maltraitées

Le rapport annuel publié en 2022 par le ministère de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées a révélé, que « plus de 50% des femmes tunisiennes sont des femmes maltraitées, dont 171 cas suivis à Sfax », a indiqué une représentante de la Délégation régionale des femmes à Sfax, lors d’un forum scientifique organisé mercredi à Sfax, à l’initiative de l’École supérieure des études administratives et commerciales à Sfax.

Les participants à ce forum scientifique, y compris des experts dans les domaines juridique, social, économique et politique ainsi que des représentants d’organisations et d’associations, ont convenu que « limiter le phénomène croissant de la violence à l’égard des femmes, révélé par les chiffres choquants et surprenants contenus dans le dernier rapport annuel publié par le ministère de la Femme, ne réside pas dans l’arsenal des lois dont les femmes tunisiennes ont bénéficié, à partir du Code du statut personnel jusqu’à la loi 58 de 2017, pour les protéger de la violence , mais dans l’aspect préventif et de sensibilisation.

L’objectif est de travailler à changer la mentalité sociétale stéréotypée basée sur la masculinité, parmi tous les acteurs impliqués, à commencer par l’agent de sécurité, le chercheur débutant, le procureur, le ministère public, le juge et même la femme à part entière, afin que l’arsenal des lois, qui semble progressists, ne reste pas lettre morte », estiment-ils.

Il convient de noter que « l’École supérieure privée d’études administratives et commerciales de Sfax, créée en 2003, est chargée de l’enseignement de l’économie, de la gestion, des médias et du droit privé, et travaille depuis sa création et en vertu de son ouverture à l’environnement social, juridique et économique, pour soulever des questions liées au domaine juridique, social et économique .