Plus de 5900 ha de forêts détruits par les incendies, la piste criminelle n’est pas à écarter

Le porte-parole n’a pas cependant écarté la piste criminelle, soulignant que les incendies enregistrés cette année sont des actes provoqués, assurant que les enquêtes sont en cours pour déterminer les tenants et les aboutissants de ces incidents.

Le responsable qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les médias organisée, jeudi, au siège du club des magistrats de La Soukra (Ariana), en présence du ministre et des cadres du département de l’intérieur, a affirmé que les incendies enregistrés étaient « graves » et ont largement affecté le tissu forestier surtout que 13200 hectares de ces forêts ont été endommagés par les incendies de l’année dernière.

Seuls 4% des incendies sont dus à des facteurs climatiques. Le reste étant d’origine humaine, a fait savoir le porte-parole, ajoutant que les facteurs humaines ne sont pas forcément des actes criminels mais plutôt le pur produit d’une activité humaine habituelle dans les forêts.

Triaa n’a pas écarté cependant l’existence de soupçons d’un acte criminel dans certains cas, rappelant à ce titre que le plus grand nombre d’incendies a été enregistré dans le gouvernorat de Nabeul (1236 incendies), secondé par le gouvernorat de Tunis avec 1213 incendies et le gouvernorat de Bizerte (1052 incendies).

S’agissant des interventions de la protection civile sur les plages, Moez Triaa a annoncé que 89 décès par noyade ont été enregistrés durant les mois de juin, juillet et août 2022, et que les gouvernorats de Nabeul, Médenine, Tunis et Bizerte arrivent en tête de liste des victimes de noyade.