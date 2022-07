Direction des Forêts: 15 incendies ont été enregistrés dans 10 gouvernorats, Du 19 au 26 juillet courant

Quinze incendies forestiers ont été enregistrés, durant la période allant du 19 au 26 juillet courant, dans dix gouvernorats de la République, a annoncé mercredi le ministère de l’Agriculture.

Il s’agit des gouvernorats de Jendouba ( trois incendies) , Ben Arous ( deux incendies), Bizerte ( deux incendies), Kairouan (deux incendies), Zaghouan ( un incendie), Siliana ( un incendie), Beja ( un incendie), Kasserine ( un incendie), Nabeul ( un incendie) et du Kef ( un incendie).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur Général de la Direction Générale des Forêts (DGF), Mohamed Boufaroua, a indiqué que les données relatives à la valeur de la superficie totale incendiée seront rendues publiques prochainement, faisant observer qu’une équipe de la DGF est actuellement en train d’évaluer l’ensemble des surfaces endommagées par le feu.

Selon lui, les chiffres disponibles actuellement concernent uniquement le Mont Bougarnine qui a totalisé une superficie incendiée de 700 hectares.

D’autre part, le responsable a fait savoir que 13 feux de forêts ont été maîtrisés durant les 48 heures, ajoutant que seulement deux incendies enregistrés à Bargou (gouvernorat de Siliana) et Djebel Ousselat (gouvernorat de Kairouan) n’ont pas encore été maîtrisés.

La DGF a appelé, dans ce contexte, les personnes vivant dans et à proximité des forêts à faire preuve de vigilance, à prendre les mesures de précaution afin de prévenir ces incendies et à signaler tout mouvement suspect en contant le Centre national de protection des forêts à Radès ( 71297842) et la protection civile ( 71190100).