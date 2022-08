Le Forum Tunisien des Droits Economiques et sociaux a souligné l’absence d’une stratégie claire pour faire face aux incendies de forêts en Tunisie qui n’ont cessé de s’amplifier, au cours de ces dernières années. Le forum a appelé, dans un rapport publié récemment, à la nécessité de renforcer le cadre juridique organisant le secteur forestier et à publier un nouveau code forestier. Ce code, selon le forum, devrait permettre à mettre fin aux phénomènes d’abattage anarchique des arbres et des incendies qui ravagent chaque année des milliers d’hectares forestiers, sans pour autant connaitre les causes réelles de leur déclenchement.

La Tunisie a enregistré 88 incendies sur près de 3 mille ha durant la période allant, du 1er juin au 26 juillet 2022, selon les données fournies par le forum à travers la protection civile.Le forum n’a pas écarté l’hypothèse d’actions criminelles derrières les incendies ayant ravagé les montagnes de Bougarnine et Bargou à la fin du mois de juillet 2022 et qui ont causé des dégâts considérables. Le Forum a fait observer, à travers le suivi d’une série d’incendies qui se sont déclenchés au cours de ces dernières années, que ces derniers n’ont pas été traités de la même façon soit au niveau de l’intervention, de la mobilisation des équipements d’extinction ou de la couverture médiatique, évoquant ceux de Bougarnine et Bargou (Siliana). Le Forum a conclu, en appelant l’Etat à s’ouvrir sur les régions rurales et à les faire participer aux programmes de sensibilisation puisqu’elles constituent les premieres bénéficiaires de leurs richesses.