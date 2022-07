Plus de 8 mille infractions économiques en juin

Plus de 8 mille infractions économiques ont été enregistrées durant le mois de juin 2022, dans les différents gouvernorats du pays, après 52190 opérations de contrôle économique, a annoncé, lundi, le ministère du Commerce et du développement des exportations, dans un communiqué.

Parmi ces infractions, 2433 portent sur des dépassements relatifs à la spéculation, et au non respect des prix et des procédures de subvention en vigueur.

A travers les opérations de contrôle économique, 224 tonnes de produits subventionnés ont été saisie ainsi que 96 tonnes de produits agricoles frais, 254 mille œufs, 143 tonnes de matériaux de construction et 20 mille paquets de cigarettes.