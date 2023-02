Mahdia : 415 infractions relevées durant la période du 1er janvier au 16 février 2023

Durant la période allant du 1 er janvier au 16 février 2023, les équipes de contrôle économique de Mahdia ont relevé 366 infractions économiques à l’issue de 6814 visites d’inspection dans différents secteurs (restaurants, cafés, fruits et légumes, boulangerie, prêt- à -porter).

Durant la même période, 49 contraventions d’une valeur de plus de 800 mille dinars ont été rédigées dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le commerce parallèle.

A ce sujet, le directeur régional du commerce Habib Dimasi a indiqué que les campagnes de contrôle se sont intensifiées en particulier dans le secteur des produits alimentaires de base et ceci à l’approche du mois de Ramadan.

