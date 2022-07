Plus d’un million d’Algériens s’apprêtent à mettre le cap sur la Tunisie

Au moins un million de touristes algériens visiteront la Tunisie cet été, après la décision d’ouvrir les frontières dès le 15 juillet courant, a révélé le Syndicat national algérien des agences de tourisme , dont le président , Nadhir Belhaj, a affirmé au journal algérois « Achourouk » qu’un grand nombre d’Algériens ont pris contact avec les agences de tourisme pour s’informer des voyages et les offres présentées, et ce immédiatement après l’annonce de l’ouverture des frontières.

Il a soulignant que ces agences attendaient cette décision et se préparaient à lancer de nombreuses offres alléchantes pour le tourisme dans différentes villes tunisiennes, qui, selon lui, manquaient aux Algériens.

Il a fait observer que les hôtels tunisiens sont pris d’assaut cet été avec des réservations qui ont atteint les 80% alors que même les agences de tourisme ont du mal à réserver, car la Tunisie connaît ces jours-ci une affluence massive de touristes de différents pays du monde après la levée des restrictions de Covid-19. C’est ce qui fait, a-t-il ajouté, que la plupart des touristes algériens sont privés d’hôtels, lesquels, pour la plupart, affichent complet pour les mois de juillet et août.

Toutefois les agences de tourisme cherchent à traiter avec les hôtels avec lesquels elles sont liées par des accords et programmes périodiques, qui ont, a-t-il assuré, témoigné d’un « grand intérêt et de sens de l’hospitalité envers les touristes algériens connus pour leur générosité, leur dynamisme et leur tempérament festif ».

Le responsable des Syndicats des Agences de Tourisme a indiqué que la décision d’ouvrir les frontières terrestres avec la Tunisie aux touristes est intervenue à point nommé, en raison de la forte pression sur les établissements touristiques algériens et de la flambée des prix.

La Tunisie est la destination de prédilection pour de nombreux Algériens à la recherche de bons services à des prix compétitifs, a-t-il souligné.

Les petits plats dans les grands

Les autorités tunisiennes at algériennes sont déjà à pied d’œuvre en prévision de l’échance du 15 juillet . Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a tenu, lundi, au poste frontalier terrestre de Melloula à Tabarka, gouvernorat de Jendouba, une séance de travail avec son homologue algérien Kamel Beldjoud.

Cette séance a été consacrée à l’examen de l’état de disposition des postes frontaliers terrestres tuniso-algériens, à accueillir les voyageurs des deux pays, et ce en prévision de la réouverture des frontières le 15 juillet courant.

Ont pris part à cette réunion, les consuls de la République tunisiennes aux gouvernorats algériens frontaliers, le directeur général des frontières et des étrangers, le directeur général des douanes ainsi que l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, apprend-on auprès d’une source du département de l’Intérieur.

De son côté, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a présidé , mercredi der nier, une réunion de coordination en prévision de l’accueil des touristes algériens en Tunisie.

Y ont été présents le représentant de l’office national des passages frontaliers terrestres, le représentant du tourisme en Algérie, et le représentant régional du tourisme à Tabarka/ Aïn Drahem.

Le ministre a appelé à prendre toutes les mesures nécessaires, et à procéder à une coordination totale avec toutes les parties concernées en vue d’assurer un meilleur accueil des Algériens, et leur permettre de passer leurs vacances dans les meilleures conditions.

Ces dispositions devraient être prises notamment au niveau des passages frontaliers, et au sien des unités hôtelières, a-t-il été souligné .

Le président de la République Kaïs Saïed et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont annoncé, le 5 juillet, la réouverture des frontières terrestres tuniso-algériennes à partir du 15 juillet courant.

Cette décision a été annoncée en marge de la visite effectuée par Kaïs Saïed les 4 et 5 juillet à Alger, à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Les frontières sont fermées depuis mars 2020 pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Coronavirus.