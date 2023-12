Plusieurs hôtels de Sousse affichent complet pour  le Nouvel An

Le délégué régional du tourisme de Sousse, Tawfik El Gayed , cité par le correspondant de Radio Mosaïque FM, mercredi 20 décembre, a indiqué que certains hôtels touristiques de la zone de Sousse affichent complet et ont fermé les réservations depuis deux semaines pour les fêtes du Nouvel An administratif. Il a ajouté que d’autres hôtels continuent d’accepter des réservations tandis que les nationalités des clients attendus sont internationales, tunisiennes, algériennes et libyennes.

Des réunions de travail ont été tenues avec les professionnels du secteur touristique (directeurs d’hôtels, de restaurants touristiques et d’agences de voyages) en vue d’évaluer les résultats de la saison écoulée et se préparer pour les nouvelles échéances dont le Nouvel An administratif.

L’inspection générale du tourisme a entamé depuis début décembre des opérations d’inspection et de contrôle afin de sensibiliser les professionnels à la nécessité de prêter un intérêt accru à la qualité des services, au bon accueil des clients, ainsi qu’au respect de l’environnement.