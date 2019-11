Port de Radès : Bientôt l’entrée en exploitation du système ” TOS “

“L’entrée en activité du nouveau système de gestion de terminaux portuaires ” TOS ” (Terminal Operating System) au port de Radès se fera progressivement, à partir du 2 décembre 2019. Ce système permettra le suivi instantané des conteneurs et l’optimisation de la gestion portuaire ” a indiqué, lundi, le PDG de la STAM, Farhat Zouaghi.

“Cette composante essentielle du projet de modernisation du Port de Radès, sera accompagnée par deux autres composantes à savoir la mise en place d’un ” SMART GATE”, qui va permettre l’organisation et la planification des flux de marchandises aux portes d’entrée et de sortie du terminal, et l’acquisition de 6 nouvelles grues (RTG), afin d’augmenter la capacité de stockage du port “, a-t-il ajouté lors d’une journée d’information dédiée à la présentation de ce projet qui s’est déroulée à bord du navire TANIT, au port de La Goulette.

Toujours selon lui “le plan d’investissement de la STAM, visant la modernisation du port de Radès, et financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme de promotion des exportations PDE III, à hauteur de 76 millions de dinars, a pour objectif de rétablir la dynamique du port, d’augmenter son rendement et de doubler la capacité de stockage des conteneurs à 16 000 conteneurs de 20 pieds “.

” Il vise aussi, à assurer le suivi instantané des conteneurs dans l’enceinte portuaire et optimiser les déplacements des engins, en évitant les déplacements non productifs, à augmenter le rendement des opérations d’embarquement et de débarquement, à réduire le coût de stockage et à mieux gérer les flux à l’entrée et à la sortie du port “.

De son côté, le ministre du Commerce, Omar El Behi, a affirmé que “ce projet constitue une vraie révolution au sein du port de Radès. Il a pour objectif de hisser ce port au niveau des standards internationaux en matière de transport et de logistique, d’augmenter son efficacité, de faciliter la vie des opérateurs économiques et de booster les exportations tunisiennes qui dépendent à hauteur de 98% du transport maritime “.

El Behi a, par ailleurs, fait savoir “qu’un système de paiement électronique sera également, mis à la disposition des opérateurs économiques, dans le cadre de ce projet “.

“La réussite de ce projet nécessite l’implication de toutes les parties prenantes à savoir les agents, les cadres, les organisations nationales (UGTT et UTICA)…Sa réussite est synonyme d’une meilleure compétitivité pour la Tunisie et d’un meilleur positionnement dans le classement général Doing Business “, a-t-il assuré.

De son côté, le représentant résident à Tunis de la Banque mondiale, Tony Verheijen, a affirmé que ” les trois premières composantes essentielles du projet (TOS, Smart Gate et RTG), seront suivies de deux autres composantes. Il s’agit du développement de systèmes informatisés de gestion douanière et de la modernisation du système d’enlèvement des conteneurs”.

” Le projet de numérisation de la gestion douanière est au stade de sélection des offres. Une fois les entreprises sélectionnées, la mise en œuvre de ce projet, nécessitera un an et demi à deux ans. S’agissant du projet de modernisation du système d’enlèvement des conteneurs, il suffit d’une décision politique pour le mettre en œuvre “.