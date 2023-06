Poulina Group Holding : Un bilan positif en 2022 et d’ambitieux projets d’élargissement et de diversification

Les revenus du Groupe « Poulina Group Holding » ont enregistré en 2022 une hausse de l’ordre de 9,8%, atteignant 3124 millions dinar, contre 2883 millions de dinars en 2021. Ils sont répartis à hauteur de 85% en revenus provenant des activités du Groupe à l’échelle nationale tandis que 15% proviennent des exportations.

Khaled Bouricha, ex président du Conseil d’Administration du Groupe a attribué cette légère hausse principalement au rendement du Groupe au niveau du métier de l’agroalimentaire, à hauteur de 37%, suivie par la filière des industries de transformation de l’acier à hauteur de 36%, tandis que le reste est réparti à divers degrés entre les autres métiers du Groupe, notamment les travaux publics et le bâtiment, sa filière de base initiale l’aviculture et l’emballage.

Lors d’une communication financière, mercredi 14 juin, Bouricha a indiqué que ce bilan, quoique positif, ne reflète pas la dimension réelle du Groupe, le plus grand groupe industriel privé en Tunisie, soulignant que 2022 avait été une année difficile pour plusieurs raisons dont certaines reviennent à des mesures gouvernementales outre les retombées de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Il a émis l’espoir que les résultats de 2023 seront meilleurs, prédisant une évolution notable des revenus de son Groupe fin 2025, grâce à un plan directeur prospectif et dynamique conçu à cet effet.

Bouricha a noté que les dépenses du Groupe n’ont pas augmenté, par rapport aux années précédentes, mais les dettes à court terme se sont accrues s’élevant à 218 millions dinar en 2022, soit 14% de l’ensemble des dettes du Groupe, disant que le point fort de la firme reste sa capacité à rembourser ses dettes en l’espace de 4 ans, soit avant même les délais impartis.

Approches responsables

L’ex président du CA de Poulina Group Holding a révélé qu’une enveloppe de 150 millions de dinars a été allouée aux investissements en 2022 et il est prévu de consacrer à ce volet 270 millions de dinars en 2023, pour le porter à 378 millions de dinars en 2024, puis à 385 millions de dinars en 2025 .

Le Groupe compte, par ailleurs, élargir ses activités dans le métier de l’agroalimentaire, de la transformation métallurgique et autres nouveaux métiers qui seront dévoilés ultérieurement.

Bouricha a insisté sur l’attachement de sa firme au respect strict des règles de la santé et de la sécurité professionnelle notant qu’aucun accident de travail n’a été enregistré en 2022.

Il a insisté, en outre, sur le souci du Groupe d’appliquer des approches respectueuses de l’environnement, en procédant au recyclage de 97% de ses déchets.

S’agissant des rapports avec l’environnement socio économique, Bouricha a signalé que Poulina Group Holding procède à l’achat de ce dont il a besoin à hauteur de 29% auprès des PME, payés, de surcroît, sur le champ, et il entretient des relations avec 350 startups en matière des services et de l’approvisionnement.

Sur un autre plan, l’ex président du Conseil d’Administration de Poulina Group Holding a mis l’accent sur l’adhésion du Groupe à la stratégie nationale d’énergie, en encourageant l’économie d’énergie. Il a lancé en 2022 des initiatives pour l’autoproduction de l’énergie électrique d’une capacité de 34 mégawatts, outre un autre projet d’énergie photovoltaïque d’une capacité de 4 mégawatts, mais la firme aspire à augmenter sensiblement cette autoproduction jusqu’à environ 50 mégawatts, parallèlement à des actions en matière d’économie d’eau et de protection de l’environnement.

Notons que le nouveau Conseil d’Administration du Groupe a nommé Mohamed Bouzghenda président du Conseil d’Administration, en remplacement de Khaled Bouricha, désigné à ce poste suite au décès du fondateur du Groupe Abdelwahab Ben Ayed. De même, il a nommé Slim Ben Ayed au poste de vice-président, signant ainsi le retour de la famille du fondateur du Groupe Abdewaheb Ben Ayed à la gestion de la Holding.

Poulina Group Holding est le plus grand Groupe privé de Tunisie, présent dans tous les pans de l’économie, aviculture, agroalimentaire, métallurgie, grande consommation, bois et biens d’équipement, bâtiment, services, emballage…