Poulina: L’indécrottable créateur de valeurs et d’emplois, à la croissance durable

L’analyste boursier Mac Sa de Mourad Ben Chaabane, vient de publier une étude, ramassée, mais bien ficelée à l’analyse pertinente et chiffrée, sur l’un des plus importants groupes économiques de la Tunisie.

Les analystes du département des études de Mac rappellent d’abord, que Poulina Group Holding a bien évolué au cours des 54 dernières années pour devenir un conglomérat de premier plan, en Tunisie, mais aussi au Maghreb, desservant principalement la Tunisie ainsi que d’autres marchés voisins et même subsahariens. La même source fait observer qu’en 2020, et malgré le contexte économique et sanitaire, « le groupe a réussi à préserver son positionnement de premier groupe sur la bourse de Tunis en termes de chiffre d’affaires consolidé d’environ 2,200 Milliards DT en 2020 ».

Tirant profit de sa forte notoriété, où la patte de Feu Abdelwaheb Ben Ayed et l’esprit d’entrepreneuriat des familles actionnaires du groupe ont toujours marqué la gestion du groupe, mais aussi d’une large couverture du marché, « le groupe est actuellement un des principaux producteurs d’aliments pour animaux et de produits agroalimentaires en Tunisie, mais aussi avicole (22.9% du chiffre d’affaires). Le groupe est aussi fortement positionné sur le secteur des matériaux de construction notamment en céramique (PDM de 60 %) et en briques », comme ne manque pas de le faire l’analyste boursier.

Un conglomérat destiné à jouer les premiers rôles

Selon les chiffres rapportés par Mac, le groupe PGH reste l’un des plus gros investisseurs de l’économie nationale en dépensant près de 1 Milliard MDT en CAPEX au cours des 5 dernières années pour maintenir sa position sur le marché et accroître ses capacités de production. Mais aussi, pour pénétrer de nouveaux segments et de nouveaux marchés afin de renforcer davantage son niveau d’intégration et se positionner sur les segments à fortes valeurs ajoutées. Et l’analyste boursier de préciser que « cette politique d’investissement massif devrait se poursuivre dans les prochaines années ».

Selon lui, « avec des revenus en croissance continue, PGH présente un profil de croissance durable. L’investissement matériel massif, la forte employabilité (près de 15 000 employés directs et indirects) ainsi que les efforts de diversification font de PGH un conglomérat amené à rester sur le devant de la scène économique nationale ».

Parallèlement à une activité en croissance sur ces dernières années, PGH a réussi à améliorer significativement ses niveaux de marges (la marge brute ayant augmentée de 32.1 % en 2015 à 36 % en 2019, et la marge d’EBITDA est passée de 14,1% en 2015 à 16.7 % en 2019). « Nous pensons que le potentiel de croissance des marges opérationnelles reste encore assez intéressant », estime l’analyste boursier Mac Sa, qui ajoute que « le groupe Poulina Group Holding est resté fidèle à son image de créateur de valeurs et d’acteur incontournable de croissance économique, malgré toutes les difficultés et les turbulences qu’il a subies ».

Un CA de 2,16 Milliards DT et un BM résilient, conforté par la diversification

Par le chiffre, le CA consolidé du groupe a augmenté en moyenne de 9.4 % par an entre 2015 et 2020 (contre 7.2% en moyenne pour l’ensemble des sociétés cotées), avec un pic de 13.1 % en 2017 tiré principalement par l’activité matériaux de construction (carreaux céramique en Algérie) et transformation d’acier. En 2018, le groupe a aussi enregistré une croissance à deux chiffres pour dépasser le seuil symbolique de 2 milliards de dinars de CA (2,16 Milliards de dinar).

En 2020, et à l’instar de l’ensemble de l’économie, le groupe a connu un repli de 4.3 % de son CA (chiffre d’affaires) global, contre une baisse des revenus des sociétés de 8.1 %, ce qui prouve la résilience du business model (BM) du groupe basé sur la diversification pour profiter des différents cycles économiques. « Nous pensons qu’avec les investissements massifs de croissance réalisés ces dernières années, PGH devrait poursuivre sa croissance en termes de top-line qui devrait afficher un rythme de hausse légèrement plus accéléré, sans oublier l’éventuelle reprise de l’activité en Libye », estime encore Mac Sa, qui ajoute que « avec des revenus en croissance continue, PGH présente un profil de croissance durable ». L’analyste boursier explique cette résilience à la crise du Covid, par « l’investissement matériel massif ainsi que les efforts de diversification [qui]font de PGH un groupe amené à rester sur le devant de la scène économique nationale ».

L’opinion de Mac Sa

Sur la bourse de Tunis, où le flottant est de 25,6 % pour un capital de 180 MDT, l’analyste boursier indique que, sur base du cours actuel, PGH s’échange à des multiples EV/CA et EV/EBITDA 2020E de 1.5x et 9x respectivement, des niveaux relativement bas eu égard aux niveaux auxquels traitent ses peers internationaux, soit 4.4x et 15.3x. Et c’est sur la base de ce benchmark chiffré que Mac Sa estime ainsi que « le titre est actuellement sous-valorisé » et « recommande de l’ACHETER avec un objectif de cours de 15.1DT (vs. 11.8 DT le 30/03/2021), correspondant à un potentiel de hausse du titre de 28.3 % ».

Et de justifier ensuite cet optimisme sur la valeur et son développement, par « un potentiel de croissance provenant des nouveaux investissements matériels réalisés (briqueterie, carreaux céramiques, ciment colle, etc.…) à forte valeur ajoutée avec une capacité, qui n’est plus à démontrer, d’améliorer ses marges d’année en année. De plus, le groupe avec sa nouvelle orientation vers des prises de participations dans des secteurs et/ou sociétés solides, pérennes et qui génèrent des bénéfices récurrents (SFBT, SITS, Tunisie Leasing et Factoring, etc.…) s’assure ainsi des revenus financiers récurrents et se constituer un patrimoine ».

