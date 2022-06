Le Groupe Poulina brave la crise et fait des bénéfices

Le groupe Poulina Holding a annoncé que son chiffre d’affaires a augmenté au cours de l’année 2021 de 25,7% pour atteindre 2,88 milliards de dinars, contre 2,2 milliards de dinars enregistrés en 2020.

Le président du conseil d’administration du groupe, Khaled Bouricha, a estimé que les résultats obtenus sont positifs, soulignant que l’entreprise « progresse régulièrement vers la réalisation de ses plans et aspirations », et notant que les revenus ont été répartis entre 87% à venir du marché local et 13% à l’export.

A cet égard, Bouricha a indiqué lors d’une communication financière tenue le mercredi 8 juin 2022, que les revenus des exportations ont enregistré un bond important, passant de 250 millions de dinars en 2020 à 383 millions de dinars en 2021, ce qui signifie que le rythme de développement a dépassé 53 %.

La même source a révélé que les dotations financières allouées à l’investissement s’élevaient à 148 millions de dinars l’année dernière, et devraient s’élever à 273 millions de dinars durant toute l’année 2022.

Il a également déclaré que le groupe Poulina a élaboré des plans pour porter le montant à 290 millions de dinars d’ici 2023 et 308 millions de dinars en 2024, soit une moyenne de 290 millions de dinars par an.

L’empreinte environnementale de Poulina

Le président du conseil d’administration a confirmé l’implication significative du groupe Poulina dans la responsabilité sociale à travers son intérêt pour l’aspect environnemental, en lançant, au cours de l’année 2021, des initiatives de production d’énergie d’une capacité de 30 mégawatts et un autre projet d’énergie photovoltaïque d’une capacité de 4 mégawatts, sachant que l’entreprise aspire à porter sa capacité totale de production d’électricité à 50 mégawatts et à mettre en œuvre des projets. L’objectif est que le groupe produira de la nouvelle énergie photovoltaïque à un rythme de 50 mégawatts d’ici 2030. Poulina a également développé des programmes de rationalisation de la consommation de l’eau et de la protection de l’environnement.

Conformité au respect des règles de sécurité

Dans un autre contexte, Khaled Bouricha a déclaré que le groupe Poulina tient à respecter pleinement l’application de toutes les règles de santé et de sécurité au travail. « Aucun accident mortel n’a été enregistré au cours de l’année 2021 », s’est-il félicité.

Ila indiqué que le Groupe complexe comprend 1.379 cadres dont 35% de femmes, ajoutant que « Poulina » investit surtout dans le capital humain dans le but de développer les aptitudes et les compétences où tous les employés bénéficient des conventions conjointes.

Rappelons que le Groupe connu sous le nom Poulina Group Holding qui a été créé en 1967 par Feu Abdelwahab Ben Ayed, est l’un des groupes économiques les plus importants en Tunisie, qui opère e dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie alimentaire, le domaine agricole, l’aviculture, l’industrie du bois et du papier, et l’investissement dans le secteur immobilier.

Il est à noter que ls participations indirectes de la société PGH dans les sociétés établies en Libye, comptabilisées au niveau des états financiers des filiales pour un montant de 54 751 646 DT, ne sont pas intégrées lors de la préparation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 et restent inscrites parmi les titres de participation, et ce en raison de l’indisponibilité d’informations financières sur ces sociétés au 31/12/2021.