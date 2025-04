Poursuite du démantèlement des camps de migrants irréguliers à Sfax

Pour la troisième journée consécutive, se sont poursuivies les opérations de démantèlement et d’aseptisation des camps de migrants irréguliers originaires de pays subsahariens répartis dans plusieurs zones d’el-Amra, tels que le point n°25, le point n°24 et Henchier Ben Farhat, avec l’intervention de plusieurs parties, notamment les autorités régionales, la sécurité, la protection civile, les équipes du Croissant-Rouge, la santé et les municipalités.

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale, Houssameddine Jbabli a indiqué que le nombre estimé de migrants irréguliers originaires de pays subsahariens présents à el-Amra et à Djebniana était d’environ 20 000.

Immédiatement après les opérations de démantèlement, d’autres , de stérilisation, ont été entamées pour éliminer les risques sanitaires environnementaux, a-t-il expliqué.

Les migrants irréguliers originaires des pays subsahariens sont également victimes de la traite des êtres humains, a-t-il ajouté, et des démarches sont en cours en coordination avec les organisations internationales s’occupant des affaires migratoires pour faciliter leur retour volontaire, car nombre d’entre eux ont exprimé le désir de rentrer volontairement dans leur pays.

- Publicité-