Pour la troisième semaine d’affilée, la Tunisie sans gouvernement!

Le compte à rebours de l’expiration du délai de 30 jours des mesures exceptionnelles du 25 juillet dernier prises par le président de la République Kais Saied, a déjà commencé.

Comme le rappelle Africanmanager ar, trois semaines se sont déjà écoulées depuis que le chef de l’Etat a invoqué et mis en œuvre l’article 80 de la constitution pour limoger le chef du gouvernement et suspendre les activités du parlement.

Cependant, jusqu’à ce jour, les Tunisiens attendent encore la fumée blanche annonçant le nom du nouveau chef du gouvernement, dans la foulée des explications fournies par le président de la République qui avait affirmé avoir pris ces mesures exceptionnelles conformément à la constitution dans le but de « sauver l’Etat tunisien ».

Lundi, et mesurant sans doute les signes d’une exaspération qui s’est emparée de l’opinion publique, le chef de l’Etat a assuré que le gouvernement sera bientôt formé suivant la volonté du peuple, indiquant qu’il n’y aura pas de retour en arrière.

Lors de sa visite à l’aéroport international de Tunis-Carthage, il a dit « toute sa peine de voir certaines mesures de précaution prises pour empêcher les déplacements ». « La situation actuelle dicte de prendre pareilles mesures similaires, non pour limiter la liberté de déplacement, mais pour lutter contre la corruption », a-t-il dit

Et s d’ajouter : « Je demande à certains politiciens honnêtes d’attendre un peu jusqu’à ce que la situation se stabilise, mais la liberté de déplacement est toujours garantie et ‘il n’y a aucune intention d’y toucher. »

Il a souligné que « la procédure concerne ceux qui sont soupçonnés de corruption et ceux qui font de la contrebande d’argent ». « Nous ne sommes pas dans une dictature et la potence n’a pas été installée », ajoute-t-il, pour rassurer sur la formation bientôt du gouvernement, affirmant, au passage que « celui qui pense que je vais revenir en arrière se fait des illusions. »

L’attente s’étire aussi sur la feuille de route

Toutefois, le fait est que le président de la République n’a pas non plus formulé de politique économique générale, ni dit comment il entend financer le déficit public et le remboursement de la dette. D’autant moins que l’instauration de l’état d’exception a mis en veilleuse les négociations très en retard avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme de prêt qui devait débloquer une aide économique supplémentaire et éviter une crise des finances publiques.

« Nous soutenons les négociations avec le FMI… nous n’avons pas d’options », a déclaré Mohamed Ali Boughdiri, secrétaire général adjoint de l’UGTT, à Reuters.

« L’horloge tourne sur le défi économique », a insisté , pour sa part, un diplomate occidental cité par la même source, ajoutant que les réformes nécessaires pour obtenir un prêt du FMI seraient importantes pour obtenir une aide supplémentaire.

Ces réformes – notamment la réorientation des subventions et la réduction de l’une des charges salariales du secteur public les plus lourdes au monde – sont impopulaires et interviendraient à un moment où l’humeur du public est très volatile.

Boughdiri a déclaré que M. Saied avait l’occasion de profiter du « large soutien populaire » pour proposer des changements urgents, ajoutant que l’UGTT soutenait une certaine réforme des entreprises publiques et une révision des subventions.

Elle considère les efforts de lutte contre la corruption, l’évasion fiscale et l’économie informelle comme des priorités, a-t-il ajouté. Bien que le FMI ait également demandé des efforts pour réduire ces problèmes, il considère que la lutte contre les salaires publics et les subventions est plus urgente.

Quoi qu’il fasse, Saied sera désormais tenu responsable de la résolution des problèmes économiques chroniques de la Tunisie, ce qui pourrait compromettre la transformation politique à laquelle il semble le plus intéressé.

« Dans l’ensemble, ces événements ont déclenché d’énormes attentes. Il va être très difficile pour lui de les satisfaire. Il aura besoin de l’aide des amis de la Tunisie et d’une approche inclusive », a déclaré le diplomate.