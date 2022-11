Pour une meilleure exploitation du parc industriel El Fejja-Neopark

L’emploi et l’amélioration des indicateurs de développement sont parmi les principales préoccupations des habitants des différentes circonscriptions du gouvernorat de la Mannouba. A l’instar des habitants de la circonscription Mornaguia-Borj Amri, la création de l’emploi et la dynamisation des zones industrielles de la région sont parmi les revendications des citoyens qui aspirent à une meilleure exploitation du parc industriel El Fejja Neopark ainsi que les autres zones situées notamment à Borj Amri et Mornaguia. Selon les indicateurs de développement de l’année 2020, le taux de chômage dans la délégation de Mornaguia a atteint 12,97% et 22,32% dans la délégation de Borj Amri.

Face à ces chiffres, les habitants du gouvernorat espèrent des solutions capables d’impulser le développement en coordination avec les autorités régionales et promouvoir les initiatives et les projets des jeunes entrepreneurs.

