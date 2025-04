Pour une réforme rigoureuse du secteur de la Omra

Le vice-président de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), Sami Ben Saïdane, a tiré la sonnette d’alarme sur le désordre qui règne autour de l’organisation des voyages de la Omra.

Il a dénoncé sur Mosaïque fm la prolifération d’agences créées sans connaissance du métier, pointant du doigt des « intrus » qui profitent de la facilité d’ouverture des agences, permise par des mesures de simplification passées. « Beaucoup d’agences sont gérées par des personnes étrangères au secteur, ignorantes de la réglementation », a-t-il regretté.

Ben Saïdane appelle à une révision urgente des cahiers des charges et à des contrôles réguliers tous les 3 à 4 mois pour mettre fin aux abus. Il rappelle aussi l’importance de passer par des agences agréées, en coordination avec les ministères du Tourisme, des Affaires religieuses et l’Organisation de défense du consommateur.

Il a également évoqué les difficultés rencontrées avec la Banque centrale concernant le paiement des prestations liées à la Omra, qui compliquent l’organisation des voyages. Malgré cela, il affirme que la majorité des agences opèrent de façon légale et transparente.

