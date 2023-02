Poursuite des mouvements de protestation jusqu’à la satisfaction des revendications

Le secrétaire général adjoint de la fédération de l’enseignement de base Taoufik Chebbi, a estimé que la nomination d’un nouveau ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, en remplacement à Fathi Sellaouti, est le résultat d’un traitement passif du dossier et des revendications des syndicats de l’enseignement.

L’ancien ministre a crée un climat de tension dans le secteur à cause de la non application de plusieurs conventions conclues avec les syndicats, a affirmé Chebbi. La fédération générale de l’enseignement de base relevant de l’UGTT poursuivra ses mouvements de protestation pour réaliser ses revendications et appliquer les conventions signées avec le ministère, a signalé Chebbi espérant que la désignation d’un nouveau ministre de l’éducation contribue à créer un nouveau climat de dialogue et de concertation pour résoudre les problèmes du secteur.

Mohamed Ali Boughdiri, ancien membre du bureau exécutif de l’UGTT, succède en effet au poste de ministre de l’éducation en remplacement à Fathi Sellaouti, suite à un remaniement ministériel partiel, décidé hier par le président de la République.