Poursuite du déchargement du sucre indien au port de Bizerte

Le déchargement du sucre importé d’Inde à bord du navire philippin « Abk Tiger », qui a mouillé au port commercial de Bizerte depuis le 16 de ce mois, se poursuit à ce jour , après environ 10 jours.

Il est à noter que le navire transporte 27 300 tonnes de sucre blanc, dont 7 300 tonnes seront transférées au port de Sfax.

Le directeur du port, Lotfi Sassi a confirmé à Shems FM qu’il n’y a pas de perturbation dans le processus de déchargement des quantités importées , et que les choses se passent normalement entre 1000 et 1300 tonnes par jour, selon la météo, notant qu’il s’attend à ce que le processus de déchargement de l’envoi soit achevé le 6 octobre et que toute la quantité soit acheminée directement par camions de transport vers les entrepôts de l’Office du commerce.

D’autre part, un navire battant pavillon maltais, l’OCCTTAN PSSAC, chargé de 27 300 tonnes de cassonade ( sucre roux) en provenance du Brésil, censé arriver la nuit dernière, accuse un retard dû aux conditions météorologiques. Il est attendu au port aujourd’hui vers 17 heures, et sa cargaison sera dirigée vers l’usine de sucre de Béja pour traitement.