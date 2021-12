Poursuite d’un temps pluvieux et froid

Le temps restera pluvieux et froid ce lundi. Les températures maximales oscilleront entre 6°c et 13°c dans le nord et les hauteurs, et entre 13°c et 17°c dans le reste des régions.

Pluies orageuses sur le nord et le centre. Elles seront accompagnées de grêle dans certains endroits. Les pluies seront abandontes dans les côtes du nord à l’instar de Bizerte, Tabarka et Nefza.

Neiges attendues dans les régions montagneuses de l’ouest.

Vents forts, atteignant 90 km/h près des côtes. Les bulletins de mise en garde reste en vigueur pour les activités de pêche et de navigation.

Mer très agitée dans le nord et les côtes de l’est.