Premier League: Tottenham rebondit face à Brighton

Tottenham s’est imposé, jeudi au Tottenham Hotspur Stadium, contre Brighton (2-1) en Premier League, rebondissant ainsi après sa déconvenue face à Chelsea dimanche dernier (0-2).

En première période, les hommes de José Mourinho n’ont quasiment pas existé et ont été punis par une tête d’Adam Webster sur un corner de Pascal Gross (37e,0-1).

Au retour des vestiaires, les locaux sont revenus avec un autre visage. Harry Kane, qui s’était vu refuser un but avant la pause pour un hors jeu, a égalisé en deux temps (53e,1-1).

Au terme d’un beau mouvement collectif, Dele Alli a offert la victoire aux siens à vingt minutes du terme, servi par Serge Aurier (72e,2-1).

Au classement, Tottenham remonte à la cinquième place et revient provisoirement à trois longueurs du top 4 et de Chelsea.