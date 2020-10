Les préparatifs pour la tenue du Sommet mondial de la famille 2021 en Tunisie, a fait l’objet d’une séance de travail, vendredi, entre la ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors, Imen Zahouani Houimel, et le président de l’Organisation Tunisienne pour l’Education et la Famille (OTEF), Mahmoud Meftah, et la coordinatrice de l’Organisation mondiale de la famille (OMF) de la région Afrique du Nord, Aida Talmoudi.

Dans un communiqué publié, vendredi par le ministère de la Femme, Houimel a affirmé la disposition de son département, en coopération avec ses partenaires, à assurer le succès du Sommet mondial de la famille dont l’organisation est prévue à la date du 15 mai 2021 en Tunisie, à l’occasion de la Journée internationale de la Famille.

La ministre a dans ce contexte souligné l’importance de ce sommet pour la mise en valeur du rôle pionnier de la famille en matière de l’éducation adéquate des générations, loin de toute forme de pensée violente et extrémiste, exprimant son appréciation du rôle joué par l’OMF dans le monde.

Elle a dans ce sens appelé à assurer une parfaite coordination entre le ministère, l’OMF et l’OTEF, dans le but de fournir les meilleures conditions pour la tenue de cet événement international, sur la voie de la réalisation des objectifs fixés. Pour leur part, le président de l’OTEF et la coordinatrice de l’OMF en Afrique du Nord, ont affirmé que le choix la Tunisie pour abriter ce sommet mondial, l’année prochaine, intervient en reconnaissance des efforts consentis par la Tunisie dans le domaine de la promotion de la famille, indique la source.