Près de 420 exposants à la 39 ème Foire Internationale de Gabès

La 39 ème édition de la foire Internationale de Gabès se tiendra du 25 mai au 12 juin 2023 avec la participation de près de 420 exposants venus d’Algérie, de Syrie, d’Egypte, en plus de la Tunisie.

Considérée comme étant la plus grande manifestation économique dans la région du sud-est, la foire draine chaque année plus de 200 mille visiteurs, selon les participants à une séance de travail tenue, mercredi, au siège du gouvernorat de Gabès pour faire le point sur les préparatifs.

L’évènement constitue ainsi, l’opportunité idoine pour les exposants de présenter divers produits et créations dans plusieurs filières, dont notamment, le prêt-à-porter, l’ameublement, les parfums, la décoration ainsi que les industries alimentaires.

Il s’agit également d’une occasion qui profitera à plus de 50 artisans et artisanes du gouvernorat de Gabès et des régions limitrophes pour l’exposition des créations artisanales, dans le cadre d’un effort d’encouragement de cette filière connaissant un essor remarquable dans la région.